Экс-губернатор Сюника вызван в СК в качестве свидетеля

Следственный комитет вызвал в качестве свидетеля бывшего губернатора Сюникской области Ваге Акопяна в рамках уголовного дела о присвоение или растрата и служебном подлоге. Об этом в беседе с Арменпресс сказала начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Римма Еганян.

«Контрольная палата в 2019 году провела проверки в подведомственных учреждениях областного муниципалитета Сюника, в ходе которых были выявлены нарушения.

В частности, выяснилось, что бывший губернатор Ваге Акопян, два его помощника и водитель в 2017-2018 годах не выходили на работу, но получали зарплату.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 179 (присвоение или растрата с использованием должностного положения) и ч. 1 ст. 314 (служебный подлог, совершенный должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность)», - сказала Еганян.

Допрос Ваге Акопяна в качестве свидетеля состоится 29 января 2021 года.