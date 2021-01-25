В Армении будет усовершенствован процесс финансирования школ

В Армении будет усовершенствован процесс финансирования общеобразовательных учреждений страны, будет изменен порядок финансирования школ. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», отметила, что расчет количества учеников, ранее определенный школами, заменяется более гибким принципом. Требование о подсчете количества учащихся заменяется типом учреждения, спецификой реализуемых образовательных программ.

“Существующая система вызывает серьезные проблемы в школах с небольшим количеством учеников. К сожалению, таких школ в нашей республике много, особенно в регионах. Новая система финансирования позволит нам проводить более гибкую политику, правильно финансировать школы”, - сказала Жанна Андреасян. По ее словам, финансирование школ можно стимулировать за счет дополнительных опций. Жанна Андреасян подчеркнула, что положение о финансировании школ было изменено, чтобы у министерства была возможность гибких действий. По словам замминистра, финансирование школ с учётом количества учеников привело к тому, что общеобразовательные учреждения старались формировать классы с максимальным количеством учеников.

“Например, если максимальное количество учеников в классе установлено 35, то формируются классы именно с таким количеством, что усложняет работу учителя. Школы не могли поступить иначе, потому что они финансировались за счет количества учеников. Теперь финансирование по количеству классов позволит формировать больше классов, в том числе и меньше детей в каждом классе”, - сказала Жанна Андреасян.