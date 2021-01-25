Уровни антител к коронавирусу у добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V", существенно не различаются у мужчин и у женщин, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак", с которой ознакомились РИА Новости.

"Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии – 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено", - говорится в инструкции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.