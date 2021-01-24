ГСЧС Арцаха сообщает:  обнаружены останки  30  военнослужащих

23 января спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха провели поисковые операции в южной части районов Варанда / Физули, Кашатаг и Матагис. В результате работ были возвращены останки еще 30 военнослужащих, которые были переданы азербайджанской стороной армянской стороне, без указания их местонахождения.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

"Тела неузнаваемы. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления их личности.

«По сравнению с предыдущими днями 2021 года больше всего останков было обнаружено вчера.

В поисковых работах также принимают участие родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также сопровождающие добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях или знакомые с местностью.

Отметим, что с 13 ноября 2020 года по 23 января 2021 года было обнаружено 1281 тело.

«Спасательно-поисковые работы продолжаются сегодня в районах Джракан /Джебраил/, Варанда /Физули/ и в Гадрутском», - говорится в сообщении.