COVID-19: в Армении зарегистрировано 127 новых случаев,  173  человека выздоровели, умерли – 5

По состоянию на 11:00 часов 24 января, в Армении подтверждено 166 тысяч 36 случаев заболевания коронавирусом. Из них 154 тыс. 708 случаев выздоровления, 3039 случаев смерти.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, фактически лечение от коронавируса получают 7 тысяч 538 пациентов. Всего проведено 636 тысяч. 765 тестирований.

Вчера, 23 января, было проведено 1953 теста, подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 5 случаев смерти и 173 случая выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 751.