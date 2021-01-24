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COVID-19: в Армении зарегистрировано 127 новых случаев,  173  человека выздоровели, умерли – 5

COVID-19: в Армении зарегистрировано 127 новых случаев,  173  человека выздоровели, умерли – 5

По состоянию на 11:00 часов  24 января, в Армении подтверждено 166 тысяч 36 случаев заболевания коронавирусом. Из них 154 тыс. 708 случаев  выздоровления, 3039 случаев смерти.

Как сообщили  Арменпресс  в Министерстве здравоохранения Республики Армения, фактически лечение от коронавируса получают 7 тысяч 538 пациентов. Всего проведено 636 тысяч. 765 тестирований.

Вчера, 23 января, было проведено 1953 теста, подтверждено 127 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 5 случаев смерти и  173 случая   выздоровления.

Накануне было зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 751.

 


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