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В разных городах России задержаны 863 протестующих

В разных городах России задержаны 863 протестующих

863 человека были арестованы в разных городах Российской Федерации за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. 

Как передает  Арменпресс, об этом сообщает МВД России.

Министерство внутренних дел России предупредило, что любые провокации в отношении служащих правоохранительных органов и невыполнении их законных требований будут тщательно расследоваться.

Штабы Навального созвали 23 января митинги в поддержку арестованного политического деятеля. Подобные действия не санкционировались  ни в одном  из этих городов. Российские правоохранители продолжают задерживать участников протестных акций.


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