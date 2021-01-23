В разных городах России задержаны 863 протестующих
16:59, 23 Январь, 2021
863 человека были арестованы в разных городах Российской Федерации за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД России.
Министерство внутренних дел России предупредило, что любые провокации в отношении служащих правоохранительных органов и невыполнении их законных требований будут тщательно расследоваться.
Штабы Навального созвали 23 января митинги в поддержку арестованного политического деятеля. Подобные действия не санкционировались ни в одном из этих городов. Российские правоохранители продолжают задерживать участников протестных акций.
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