В разных городах России задержаны 863 протестующих

863 человека были арестованы в разных городах Российской Федерации за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД России.

Министерство внутренних дел России предупредило, что любые провокации в отношении служащих правоохранительных органов и невыполнении их законных требований будут тщательно расследоваться.

Штабы Навального созвали 23 января митинги в поддержку арестованного политического деятеля. Подобные действия не санкционировались ни в одном из этих городов. Российские правоохранители продолжают задерживать участников протестных акций.