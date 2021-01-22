Стартовал рабочий визит главы МИД Армении в Грузию

Стартовал рабочий визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Грузию. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«В Цинандали состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Грузии, в ходе которой был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес», - написала Нагдалян.

Пресс-служба МИД Грузии сообщилa, что Айвазяна принял его грузинский коллега, вице-премьер Давид Залкалиани.

Отмечается, что их встреча прошла в селе Цинандали Кахетинского района.

В ходе неформальной встречи министры иностранных дел обсудили перспективы дальнейшего углубления добрососедских отношений между Грузией и Арменией и текущую повестку сотрудничества.