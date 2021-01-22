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Армен Лашет утвержден председателем Христианско-демократического союза Германии

Армен Лашет утвержден председателем Христианско-демократического союза Германии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет официально утвержден председателем входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, окончательные итоги голосования делегатов прошедшего 15-16 января съезда подвели в пятницу генеральный секретарь партии Пауль Цимиак и член Бундестага Томас де Мезьер.

На прошлой неделе прошло интернет-голосование делегатов. Все претенденты, включая бывшего лидера фракции консерваторов Фридриха Мерца и главу комитета Бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена, ранее заявили, что признают его результат. В дополнение состоялось еще голосование по почте, итоги которого подведены 22 января.


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