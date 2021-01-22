МИД Арцаха приветствует позицию Европарламента по нагорно-карабахскому конфликту

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием относительно принятия Европейским парламентом резолюций - ежегодных отчетов об «Общей внешней политике и политике безопасности» и «Общей политике безопасности и обороны». Как сообщает Арменпресс, в комментарии МИД Республики Арцах говорится:

“С удовлетворением отмечаем позицию Европейского парламента относительно азербайджано-карабахского конфликта, выраженную в принятых 20 января резолюциях -ежегодных отчетах об «Общей внешней политике и политике безопасности» и «Общей политике безопасности и обороны».

Разделяем оценки Европейского парламента относительно событий, вызванных применением Азербайджаном военной силы, а также путей выхода из сложившейся ситуации. В частности, считаем важным особо отметить точку зрения Европарламента о необходимости обеспечения безопасности армянского населения в Нагорном Карабахе, сохранения армянского культурного наследия, безопасного возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в места прежнего проживания, осуществления без промедления обмена военнопленными и телами погибших.

Признаем важность проведения должного расследования всех предполагаемых военных преступлений и привлечения к ответственности виновных. Примечательно, что Европейский парламент также отдельно призвал к международному расследованию предполагаемого присутствия иностранных боевиков, террористов и использования кассетных боеприпасов и фосфорных бомб.

Приветствуем поддержку Европейским парламентом усилий сопредседательства Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему урегулированию конфликта на основе предложенных международными посредниками базовых принципов.

Присоединяемся к осуждению Европейским парламентом дестабилизирующей роли Турции, стремящейся подорвать усилия Минской группы ОБСЕ ради своих амбициозных планов играть более значимую роль в процессе урегулирования конфликта.

Разделяем точку зрения Европейского парламента о том, что прочное урегулирование еще не найдено. Убеждены, что всеобъемлющее и справедливое урегулирование азербайджано-карабахского конфликта может быть достигнуто на основе признания реализованного народом Арцаха права на самоопределение и деоккупации территорий Республики Арцах”.