Азиатские индексы снизились - 22-01-21

ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 28631.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.21% и составил 1856.64 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.40% и составил 3606.75 пункта, а HANG SENG снизился на 1.60% и составил 29447.85 пункта.