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Святейший Паргев стал символом веками борющегося и возрожденного Арцаха: Араик Арутюнян

Святейший Паргев стал символом веками борющегося и возрожденного Арцаха: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян обратился к уходу Его Преосвященства архиепископа Паргева с должности предводителя Арцахской епархии.

Как сообщает Арменпресс, Араик Арутюнян написал, что в Арцахе с глубоким сожалением восприняли новость об уходе архиепископа Паргева Мартиросяна с поста главы Арцахской епархии.

“Более трех десятилетий осуществляя патриотическую миссию в Арцахе, Святейший Паргев стал символом армянского народа, веками борющегося и возрожденного Арцаха, борца за свободную и мирную жизнь и созидание на собственной земле, за сохранение и укрепление национальной идентичности и веры. Этот образ великого патриота и армянина останется на героических страницах нашей новейшей истории и в сердце каждого армянина.

Святейший Отец, позвольте от имени нашего верующего народа и от себя лично выразить Вам  заверения в глубоком уважении и самые теплые и искренние слова признательности и добрых пожеланий. Пусть Божий свет и сила Божья всегда сопровождают Вас.

Уверен, что Арцах всегда будет в Вашей душе, в Ваших молитвах и делах, где бы Вы ни были”, - написал Арутюнян.


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