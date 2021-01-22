Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира в регионе: Трейси

Посол США в Армении Линн Трейси опубликовала статью под названием “Демократия бесценна”, в которой она подтвердила свою приверженность работе с людьми, с правительством, с гражданским обществом и с частными лицами во имя содействия чаяниям армянского народа. В статье посол коснулась нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что политическое решение нагорно-карабахского конфликта необходимо для укрепления мира в регионе. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты подтверждают свой призыв к немедленному и безопасному возвращению пленных.

Арменпресс представляет статью Линн Трейси, предоставленную посольством США в Армении.

“20 января, около 12 часов дня по Вашингтонскому времени, Джозеф Байден был приведен к присяге в качестве 46-го президента Соединенных Штатов. Приняла присягу и Камала Харрис, став не только первой женщиной, но и первым вице-президентом с индийскими корнями.

На своей инаугурации президент Байден сказал: “Мы снова поняли, мы поняли, что демократия бесценна. Демократия хрупка. И в этот момент, друзья мои, мы видим, что демократия главенствует”. Как подчеркнул президент Байден, последние несколько недель ясно показали, что установление демократии требует постоянных усилий даже в Соединенных Штатах, где ее история насчитывает почти два с половиной века.

С момента обретения Арменией независимости Соединенные Штаты поддерживают борьбу за демократию в Армении не потому, что она идеальна в нашей стране, а потому, что мы знаем, сколько работы необходимо для ее защиты и сохранения. Ключом к этому является создание и поддержание сильных демократических институтов, укрепление верховенства закона, предоставление экономических возможностей для всех и расширение доступа к образованию. Этот процесс требует единства, решимости и настойчивости, часто и перед лицом огромных проблем.

Начиная эту новую страницу в истории, Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность работе с народом, с правительством, с гражданским обществом и с частными лицами армянского народа для поддержки стремлений армянского народа к укреплению демократических институтов и построению более процветающей Армении посредством реальных реформ.

Демократия и верховенство закона - краеугольные камни американо-армянских отношений, но наша общая повестка дня намного шире. Поддержка устойчивого, инклюзивного экономического роста, расширение торговых инвестиций, содействие энергетической безопасности, ответственное управление природными ресурсами, борьба с эпидемией COVID-19 и инвестирование в людей через образовательные возможности отражают глубокое и всеобъемлющее партнерство США и Армении, которое, несомненно, станет шире и будет усилено.

Мы понимаем, что в первую очередь нам необходимо провести неотложную работу, которая позволит нам продвинуться вперед после разрушительного нагорно-карабахского конфликта. Правительство Соединенных Штатов отреагировало на удовлетворение основных потребностей Армении, предоставив одежду, продукты питания, безопасные убежища для детей и убежища для перемещенных лиц. Соединенные Штаты подтверждают свой призыв к немедленному и безопасному возвращению пленных. Мы осуждаем зверства, совершенные во время конфликта. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Несмотря на прекращение боевых действий, необходимо политическое решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха для укрепления мира и стабильности в регионе.

Когда я думаю об этом годе, я полностью осознаю множество проблем, с которыми мы сталкиваемся, но я знаю, что вместе мы сможем их преодолеть. В ближайшие годы мы продолжим поддерживать восстановление Армении. Как сказал президент Байден в своем выступлении “Мы никогда не проигрывали, когда действовали вместе”. Акцент на этом единстве не знает пределов. Вместе с нашими армянскими друзьями и партнерами мы преодолеем стоящие перед нами вызовы, защитим наши общие ценности и будем продвигать демократию и верховенство закона, прокладывая путь к более светлому будущему для всех нас”.