В некоторых районах Пекина началось массовое тестирование населения на COVID-19

Решением местных властей в ряде районов китайской столицы в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции, сообщают местные СМИ.

По данным Государственного комитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян зафиксировано 47 "внутренних" случаев, провинциях Цзилинь и Хэбэй - 19 и 18 соответственно, один - в провинции Шаньси, шесть - Шанхае, три - в Пекине,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

За среду было выявлено 144 новых случая заражения, из них 126 случаев зафиксировано внутри страны: 68 - в Хэйлунцзяне, 33 - в Цзилине, 20 - в Хэбэе, по два человека в Пекине и Шаньси, один - в провинции Шаньдун.

Кроме того, за минувшие сутки в Китае обнаружены 119 бессимптомных случаев заражения против 113 сутками ранее. Бессимптомные случаи в Китае не классифицируются как подтвержденные.

Всего с начала пандемии коронавируса в Китае зарегистрировано 88 тыс. 804 случая коронавирусной инфекции, от связанных с ней заболеваний скончались 4 тыс. 635 человек, излечились более 82,4 тыс.

Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.