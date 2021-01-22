В Японии заявили, что принимают все меры против COVID-19, чтобы провести Олимпиаду

Правительство Японии принимает все надлежащие меры по противодействию распространению коронавируса, чтобы иметь возможность провести Олимпийские игры этим летом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Оргкомитете "Токио-2020".

"Премьер-министр [Ёсихидэ] Суга выразил решимость провести Игры. Правительство проводит серию координационных совещаний по противодействию COVID-19 и принимает всесторонние меры, чтобы иметь возможность провести Олимпиаду. Все наши партнеры, включая правительство Японии, администрацию Токио, Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет полностью сосредоточены на проведении Игр этим летом", - отметили в организации.

"Мы надеемся, что повседневная жизнь может вернуться к своему нормальному течению как можно скорее, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы подготовиться к безопасным Играми", - добавил представитель "Токио-2020".

Ранее газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. В японском правительстве эту информацию опровергли, назвав "несоответствующей действительности",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.