Азербайджан использовал оружие НАТО: как чешские гаубицы оказались в стране - стороне конфликта

Североатлантический альянс проявил серьезный интерес к арцахо-азербайджанскому конфликту. Закупка Баку артиллерийского оружия из Чехии является первым прецедентом, когда страна-член НАТО поставляет в зону конфликта крупную партию наступательного оружия. Об этом сообщает французская “AgoraVox”.

Следует понимать, что среди стран-членов блока существует внутреннее правило не поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, но это теперь уже в прошлом. История закупки и поставки оружия в регион по праву превратилась в детектив, полный загадок и белых пятен.

В одном из рекламных роликов азербайджанской армии 2018 г. появилась чешская военная техника, оснащенная гаубицами и залповыми ракетными комплексами. Но в Баку не учли того, что Праге это явно не нравится, учитывая эмбарго ООН, ЕС и ОБСЕ на продажу оружия Азербайджану.

Опубликованная информация вызвала в Чехии волну протестов. Власти страны поспешили опровергнуть информацию. Согласно заявлению руководства республики, в экспортных визах компании “Чехословацкая группа” Израиль упоминался как конечный пункт поставки военной техники “Татра”.

Однако в результате журналистского исследования удалось доказать, что в процессе купли-продажи и реконструкции участвовали компании, принадлежащие “Czechoslovak Group” - “Real Trade Praha” и словацкая “MSM Martin”, которые и ранее пытались получить разрешение на поставку гаубиц и ракетных снарядов в Азербайджан, но безрезультатно. Журналисты также выяснили, что 54 боевых машин “Татра” были доставлены в Израиль из Чехии. Прибыв в пункт назначения, они завершили работу над израильской телекоммуникационной системой и системами дистанционного управления израильской компании “Elbit systems Land” и “C4i” в течение 12 часов, а затем переехали в Словакию. Затем специалисты “MSM Martin” загрузили груз гаубицами “Dana M-1” и залповыми ракетными комплексами “Vampir RM-70”, после чего оборудование было экспортировано прямому заказчику в Азербайджан. Переводы осуществлялись азербайджанской авиакомпанией “Silk Way” под прикрытием дипломатов. В то же время в лицензии на импорт, выданной “MSM Martin” Министерством экономики Словакии, упоминаются израильские “Elbit Systems Land” и “C4i” и 54 боевые машины “Tatra”. То есть ровно столько, сколько Чехия поставила Израилю.

Поскольку лицензия на экспорт оружия в Чехии выдает Министерство промышленности и торговли на основании положительного заключения Министерств обороны, иностранных дел и внутренних дел, совершенно очевидно, что чешские ведомства дали свое положительное заключение по экспорту военной техники в Азербайджан. Несмотря на то, что все эти министерства вначале утверждали, что экспорт был произведен в Израиле, в патенте на поставку рядом с названием израильской компании указано и Министерство обороны Азербайджана.

Таким образом, стало ясно, что и другая страна-член НАТО через своих коррумпированных политиков без угрызений совести содействовала эскалации конфликта между Арцахом и Азербайджаном и ставила на первое место не человеческие жизни, а стратегические интересы, в первую очередь нефть.