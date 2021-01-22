Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вне зависимости от всего День Армии необходимо отмечать

“Во все времена одним из важнейших факторов сохранения независимости и государственности были и остаются Вооруженные силы. Арцахская освободительная борьба, начавшаяся в 1988 году, а также провозглашение Третьей Республики Армения гарантировали первостепенную роль Армии в системе военной безопасности нашего государства.

В результате войны, развязанной Азербайджаном и Турцией 27 сентября 2020 года, нашей Армии был нанесен тяжелый удар, прежде всего, в психологическом плане. Через несколько дней - праздник Армии. Газета “Айастани Анрапетутюн” говорила с кандидатом психологических наук, доцентом Карине Налчаджян, чтобы понять, следует ли отмечать День Армии, исходя из сегодняшних реалий.

“Мы должны восстановиться после тяжелых ударов, которые еще продолжаются. Наша Армия не проиграла, наш солдат не проиграл, они до конца сражались в одной части нашей Родины, защищали Арцах и даже не знали, что уже подписан документ, по которому армянская сторона должна сдать Родину, которую они сохраняли своей кровью. Мы не имеем права забывать нашу Армию, и это даже хороший повод, чтобы предпринять шаги, направленные на оздоровление и обязательно обратиться к Армянской Армии”, - отметила психолог.

“Что мы можем сделать, чтобы Армия почувствовала, что народ рядом с ней и поддерживает ее? В первую очередь, нужно постоянно говорить о подвигах нашей Армии, и ее каждого воина. Наше новое поколение должно знать тысячелетнюю историю, оно не должно склонить голову от одного удара судьбы. Нам нужны поколения, вырастающие на истории побед”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.