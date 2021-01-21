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Лавров подвел с послами стран СНГ итоги совместной работы в 2020 г. в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС

Лавров подвел с послами стран СНГ итоги совместной работы в 2020 г. в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС

В Москве 21 января состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств – участников СНГ, в которой также приняли участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь ОДКБ С.В.Зась и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В.Мясникович. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы были подведены итоги совместной работы в 2020 г. в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Подчеркнута важность сопряжения многоуровневых интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.


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