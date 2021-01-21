В Ереване вышла в свет брошюра «Армения в ЕАЭС. Экономический эффект интеграции»

Исследовательско-аналитическая общественная организация «Интеграция и развитие» и Евразийский экспертный клуб издали сборник статей одновременно на армянском и русском языках под общим заголовком «Армения в ЕАЭС. Экономический эффект интеграции».

Эта книга – итог коллективной работы членов Евразийского экспертного клуба. Представленные статьи являются итогом исследований, имеющих актуальное звучание экономических вопросов процесса евразийской интеграции, а также ее политико-безопасностных и культурно-цивилизационных аспектов.

Главный редактор издания – доктор экономических наук, профессор Ашот Тавадян. Составитель и автор предисловия – председатель ОО «Интеграция и развитие»,, координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян. С приветствием к читателям обратиились председатель Постоянной комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Национального Собрания Республики Армения, доктор экономических наук, профессор Микаел Мелкумян, а также директор Института ЕАЭС (Москва), соучредитель Евразийского экспертного клуба, известный российский политолог Владимир Лепехин.

В предисловии отмечается, что задача авторов сборника – способствовать развитию и укреплению единого евразийского культурно-цивилизационного пространства, развитию ее общих ценностей, что должно обеспечить ЕАЭС достойное место в современном, быстро меняющемся, неспокойном мире. Именно поэтому представленные вниманию читателей публикации посвящены как экономическим, социальным, политическим так и гуманитарным и идейным аспектам бурно протекающего евразийского интеграционного регионального мегапроекта.

Эта, во многих смыслах удавшаяся работа армянских экспертов-евразийцев, по сути является приглашением армянскому научно-исследовательскому и экспертному сообщетву, поставить на систематическую основу исследования тематики евразийской интеграции.

Книга предназначена политическим и общественным деятелям, ученым и экспертам, журналистам, аспирантам и студентам, а также широкому кругу заинтересованных процессом евразийской экономической интеграции читателей.