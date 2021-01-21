Тигран Авинян провел совещание по процессу протезирования военнослужащих- инвалидов

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 21 января состоялось совещание по процессу протезирования военнослужащих с ограниченными возможностями.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в своей речи вице-премьер отметил: “Уважаемые коллеги, сегодня мы обсудим вопросы протезирования военнослужащих с ограниченными возможностями, которые особенно остро проявились в результате войны. Необходимо полностью уточнить текущую ситуацию в данной области с учетом этапов и процедур процесса протезирования.

Нам необходимо решить текущие ключевые вопросы, включая оценку текущих потребностей и возможностей, установление специальной процедуры протезирования, идентификацию бенефициаров и привлечение дополнительных ресурсов.

Хочу особо подчеркнуть, что протезирование военнослужащих с ограниченными возможностями - один из наших приоритетов, и мы должны осуществить этот процесс на самом высоком уровне. Это меньшее, что мы можем сделать для военнослужащих, не пощадивших свою жизнь за защиту Родины.

С этой точки зрения придаю важность правильной оценке наших возможностей, чтобы получить полное представление о местных возможностях. Также необходимо понимать, какого опыта нам не хватает, чтобы использовать лучший зарубежный опыт и знания в процессе протезирования.

Особо хочу подчеркнуть факт системной работы, когда вовлеченные в процесс все органы должны быть максимально ответственными, а найденные решения должны соответствовать самым высоким стандартам.

И, самое главное, наши военнослужащие с ограниченными возможностями должны удостоиться исключительного индивидуального подхода, основанного на максимально точной оценке индивидуальных потребностей, и мы должны решить также все возможные дальнейшей проблемы услуг”.

В ходе совещания была обсуждена текущая общая картина ситуации в процессе протезирования и ход ежедневных работ по уточнению количества бенефициаров. В отдельную группу вопросов повестки дня вошли вопросы, связанные с организацией протезирования получивших во время войны увечья (ранения) лиц, в том числе оценка потребностей и привлечение дополнительного финансирования. Было подробно обсуждено использование местного армянского потенциала в этом процессе в контексте привлечения передового международного опыта.

Тигран Авинян установил два важных принципа выполнения работ: внедрение высоких стандартов и определение очереди лиц, подлежащих протезированию, по мере необходимости, приоритета и адресности. Подводя итоги, вице-премьер подчеркнул необходимость дальнейшего протезирования в качестве ключевого обязательства.

По указанным вопросам ведомствам были даны соответствующие поручения.