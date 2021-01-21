Азиатские индексы выросли - 21-01-21

ТОКИО, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.82% и составил 28756.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.60% и составил 1860.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.07% и составил 3621.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.12% и составил 29927.76 пункта.