Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Таким образом, Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российского препарата. Регистрация прошла по ускоренной процедуре (emergency use authorization), на основании результатов клинических исследований в России и всесторонней оценки "Спутника V" венгерскими экспертами. Первые его образцы Венгрия получила в конце ноября.

По аналогичной процедуре эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Она также зарегистрирована в Белоруссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Российский Минздрав разрешил использование "Спутника V" — первого в мире препарата для профилактики COVID-19, разработанного на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа.

Летом вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний с участием десятков тысяч человек стартовала в сентябре.

После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%. В России вакцинация препаратом от Центра Гамалеи началась в декабре.