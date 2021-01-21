“Крошки”: в Музее Кочара будет показан видеофильм, созданный на основе посланий великого творца
22 января - День памяти Ерванда Кочара. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства НОКС, с 22 по 26 января, с 18:00 до 20: 00 в Музее Кочара будет показываться видеофильм, который представляет еще одно проявление таланта Кочара - его философские эссе, составляющих часть его литературно-художественного наследия. Сам Кочар их назвал “Крошками”.
“А почему крошки, а не хлеб? Потому что жизнь сгрызла хлеб, и остались только крошки”, - пояснял сам маэстро.
Послания Кочара будут представлены послам, аккредитованными в Армении, деятелям культуры, поклонниками искусства Кочара.
Показы будут сопровождаться новыми световыми проекциями.
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