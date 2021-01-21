Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу

Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.

"Я призываю, чтобы новое правительство США превзошло демонизацию боливарианской революции и Николаса Мадуро и перевернуло страницу лжи, демонизации и ненависти … против Венесуэлы", - сказал он. Заявление Мадуро транслировалось в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я призываю, чтобы были исправлены глубокие ошибки и чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции … Чтобы Джо Байден узнал Мадуро", - добавил президент.

Мадуро выразил надежду, что с приходом Байдена отношение к Венесуэле будет пересмотрено.