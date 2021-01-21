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Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу

Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу

Новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации Венесуэлы, считает президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

Ранее в среду демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Его приоритетами будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире, сообщил Белый дом.

"Я призываю, чтобы новое правительство США превзошло демонизацию боливарианской революции и Николаса Мадуро и перевернуло страницу лжи, демонизации и ненависти … против Венесуэлы", - сказал он. Заявление Мадуро транслировалось в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я призываю, чтобы были исправлены глубокие ошибки и чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции … Чтобы Джо Байден узнал Мадуро", - добавил президент.

Мадуро выразил надежду, что с приходом Байдена отношение к Венесуэле будет пересмотрено.


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