В Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена прошли беспорядки

Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье Соединенных Штатов - Сиэтле и Портленде. Об этом сообщается в аккаунтах полицейских департаментов двух городов в Twitter.

В Сиэтле протестующие собрались в центре города, разгромили магазин Amazon и здание суда, сожгли американский флаг. Как уточняет телекомпания Fox News со ссылкой на очевидцев, погром устроили представители левых радикальных движений, в том числе, антифашистов.

Беспорядки с участием представителей леворадикальных движений прошли также в Портленде. Протестующие выкривали лозунги о том, что "хотят не Байдена, а справедливости". Группа из 150 человек разгромила городской офис Демократической партии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В другой части Портленда толпа забросала камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США. По данным полиции, у некоторых из протестующих были замечены электрошокеры, щиты и газовые баллончики. Они также выкрикивали лозунги, свидетельствующие об их принадлежности к антифашистским группировкам и движению BLM.

Демократ Джозеф Байден в среду принес присягу в качестве 46-го президента США. Инаугурация американского лидера прошла в Вашингтоне без каких-либо происшествий, хотя после беспорядков в американской столице 6 января были приняты повышенные меры безопасности.