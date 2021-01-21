Эпидемиологическая ситуация в Армении довольно управляемая: Анаит Аванесян

Новоназначенная министр здравоохранения Анаит Аванесян эпидемиологическую ситуацию в Армении считает довольно управляемой. Как передает «Арменпресс», об этом Аванесян заявила журналистам после заседания правительства.

В то же время утверждения, что экс-министр Арсена Торосяна провалил борьбу с эпидемией COVID-19, она считает неприемлемыми. На вопрос, согласна ли она, что экс-министр здравоохранения Арсен Торосян провалил борьбу с эпидемией COVID-19, Аванесян ответила: “Говорить о провале - неприемлемо”.