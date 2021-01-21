Число жертв взрыва в Мадриде достигло трех

В результате взрыва в жилом доме в Мадриде погибли три человека, и еще один считается пропавшим, пишет El Mundo со ссылкой на представителя мэрии столицы. Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва.

Взрыв произошел при проверке бойлера. Погибли двое прохожих и один рабочий, который проверял бойлер. Второго рабочего продолжают искать,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Госпитализированы четверо пострадавших. Пострадали семь человек.

Взрыв почти полностью уничтожил два верхних этажа пятиэтажного жилого дома, принадлежащего архиепископству Мадрида. Среди пострадавших - один священник.

От верхних этажей остался бетонный остов. Обломками здания завалило улицу. После взрыва здание горело.