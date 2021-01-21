Телеканал RTVi начал вещать в Китае, Японии, Таиланде и Сингапуре

Международный русскоязычный телеканал RTVi запустил вещание в формате HD в Китае, Японии, Сингапуре и ряде стран, где ранее не был представлен. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе вещателя.

"С января RTVi стал доступен в азиатском регионе. <...> Наш партнер по сделке - международный сервис GettTV, - цитирует пресс-служба генпродюсера канала Сергея Шнурова. - Уверен, что наши зрители смогут по достоинству оценить контент канала на русском языке, который мы тщательно для них подготовили".

Эфирное вещание запущено в том числе в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и других странах.

"Доступ к программам телеканала получат около 3 млн человек", - уточнили в пресс-службе.

Контент будет доступен в формате Full HD на любых устройствах. В пакет GettTV для русскоязычных подписчиков входят основные российские телеканалы, а также тысячи часов шоу и фильмов. В пресс-службе телеканала также уточнили, что ключевая задача GettTV - предоставление русскоязычным зрителям, проживающим на территории стран Азии, удобной для пользования платформы, а также качественных и популярных телеканалов в полностью легальном ОТТ сервисе GettTV,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Общий охват RTVi - 225 млн человек. Количество транслирующих операторов - более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 66 странах, среди которых США, Канада, Израиль, Белоруссия, Армения, страны Европы и Балтии, СНГ и присоединившиеся страны Азии.