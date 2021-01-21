В пункт приема граждан Арцаха обратились более 2 300 человек

В Степанакерте продолжается прием граждан для сбора сведений о без вести пропавших.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

“Поиски без вести пропавших российские миротворцы проводят совместно с представителями Международного комитета Красного Креста и представителями с армянской и с азербайджанской стороны. Все заявления регистрируются в базе данных и передаются поисковым группам.

В пункт приема граждан обратились уже более 2 300 человек”, - отмечается в сообщении МО РФ.