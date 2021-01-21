Боксер профессионал Арам Авагян бой с Нуньесом завершил вничью

Профессиональный боксер Арам Авагян в своей карьере установил вторую ничью.

Как передает «Арменпресс», в 8-раундовом бою в американском штате Коннектикут он померился силами с представителем Панамы Хосе Нуньесом. Бой по решению группы рефери завершился ничьей.

Авагян был недоволен решением рефери. “Я делал все, чтобы добиться победы. Получил несколько ударов, которые отводил. Я провел хороший бой и был достоин победы”, - сказал армянский боксер.

Авагян до этого выступления на профессиональном ринге одержал 10 побед и один бой завершил вничью.