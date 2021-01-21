Боксер профессионал Арам Авагян бой с Нуньесом завершил вничью
10:57, 21 Январь, 2021
Профессиональный боксер Арам Авагян в своей карьере установил вторую ничью.
Как передает «Арменпресс», в 8-раундовом бою в американском штате Коннектикут он померился силами с представителем Панамы Хосе Нуньесом. Бой по решению группы рефери завершился ничьей.
Авагян был недоволен решением рефери. “Я делал все, чтобы добиться победы. Получил несколько ударов, которые отводил. Я провел хороший бой и был достоин победы”, - сказал армянский боксер.
Авагян до этого выступления на профессиональном ринге одержал 10 побед и один бой завершил вничью.
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