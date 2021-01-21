Дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц и автодорога Берд-Чамбарак закрыты для всех транспортных средств.

Автодорога Чива-Елпин Вайоц Дзорской области, участок Сараван-Зангер и автодороги Сюникской области труднопроходимы.

На автодорогах Гегаркуникской области, в Апаране и в Арагаце Арагацотнской области, на поворотах Спитака и Степанавана, на верхнем участке поворотов Тигранашена местами - гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта лишь для легковых автомобилей. На российской стороне скопилось 820 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.