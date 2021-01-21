Министр обороны Армении побывал в одной из воинских частей ВС
20 января министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян побывал в одной из воинских частей специального назначения ВС Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
Вагаршак Арутюнян обошел корпусы воинской части, ознакомился с текущими работами и планами на будущее.
Командование воинской части доложило министру обороны о службе, процессе реформ, а также о планируемых пополнениях.
Вагаршак Арутюнян отметил значение каждодневной подготовки и укрепления боеготовности войск и, в частности, частей специального назначения. Министр обороны особо отметил и фактор высшего образования в вопросе подготовки командиров, отметив в качестве приоритета обучение в лучших военных академиях.
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