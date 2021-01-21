Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

В ООН сообщили, когда США официально вернутся в Парижское соглашение по климату

В ООН сообщили, когда США официально вернутся в Парижское соглашение по климату

Соединенные Штаты официально вернутся к исполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату 19 февраля. Об этом в среду говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выполняет функции депозитария соглашения.

"Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года", - указывается в опубликованном на официальном сайте документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. В 2018 году бывший на тот момент главой Белого дома Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации