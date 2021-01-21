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“Бавария” обыграла “Аугсбург” благодаря голу Левандовски

“Бавария” обыграла “Аугсбург” благодаря голу Левандовски

В 17-м туре чемпионата Германии по футболу “Бавария” на выезде сыграла с “Аугсбургом”.

Как передает «Арменпресс», многократному чемпиону Германии лишь один раз, на 13-й минуте матча, удалось поразить ворота соперника. Гол в свой актив внес нападающий мюнхенцев и лучший футболист 2020 года поляк Роберт Левандовски. Матч “Бавария” - “Аугсбург” завершился со счетом - 1:0.

“Бавария” продолжает возглавлять турнирную таблицу.


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