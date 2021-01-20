МИД Армении и РФ обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества

В Москве 20 января состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Российской Федерации при сопредседательстве заместителя министра иностранных дел Республики Армения Авета Адонца и заместителей министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко и Игоря Моргулова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны провели обмен мнениями по общеевропейской проблематике, в частности, затронув различные аспекты отношений с Евросоюзом и Советом Европы, обсудили вопросы сотрудничества двух стран в интересах укрепления безопасности на пространстве Евразии, углубление партнерских связей с Шанхайской организацией сотрудничества, развитие экономической взаимосвязанности на континенте, прежде всего в контексте предпринимаемых усилий по сопряжению ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Стороны также обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Была подчеркнута важность проведения подобных встреч и обсуждений на регулярной основе.