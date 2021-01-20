ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента

ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны.

"Центральная избирательная комиссия определила результаты досрочных выборов президента. Победителем стал Садыр Жапаров. У него 79,2% голосов", - зачитала решение комиссии глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Десятого января в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.