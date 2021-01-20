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ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента

ЦИК Киргизии объявил Жапарова победителем на выборах президента

ЦИК Киргизии официально объявил Садыра Жапарова победителем на выборах президента. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такое решение принято в среду на заседании Центризбиркома страны.

"Центральная избирательная комиссия определила результаты досрочных выборов президента. Победителем стал Садыр Жапаров. У него 79,2% голосов", - зачитала решение комиссии глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Десятого января в Киргизии прошли выборы президента и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.


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