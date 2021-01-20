Президент Чехии привился от коронавируса

Чешскому президенту Милошу Земану в среду в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге была сделана прививка от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

"Президенту республики в Центральном военном госпитале в Праге была сделана первая прививка вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. В течение следующих двух дней президент республики пройдет в ЦВГ плановое комплексное медобследование", - написал пресс-секретарь.