Байден подпишет указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение

Избранный президент США Джозеф Байден, который в среду вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о возвращении в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.

В частности, в документе отмечается, что "избранный президент Байден сегодня предпримет действия, чтобы остановить начатый предыдущей администрацией процесс выхода из ВОЗ - организации, которая имеет критическое значение для координирования международного ответа на пандемию коронавируса". В соответствии с новым курсом США намерены принять участие в предстоящей на этой неделе встрече исполнительного комитета ВОЗ. Делегацию Соединенных Штатов возглавит директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В документе также указано, что "избранный президент подпишет документ о возвращении в Парижское соглашение". Данный документ планируется уже сегодня передать ООН, чтобы через 30 дней США вновь обрели статус участника этой договоренности.