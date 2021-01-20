Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Армения готова возобновить переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Армения готова возобновить переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подтвердил готовность Армении возобновить переговоры по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом Ара Айвазян сказал в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Армянская сторона готова начать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, вести переговоры по основным принципам, по которым и ранее была достигнута договоренность», - сказал Айвазян.

Министр отметил, что приоритетными вопросами для армянской стороны являются разблокирование, безопасное возвращение армянского населения в свои дома, оказание гуманитарной помощи Арцаху и сохранение армянского религиозного и культурного наследия.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации