Армения готова возобновить переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подтвердил готовность Армении возобновить переговоры по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом Ара Айвазян сказал в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Армянская сторона готова начать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, вести переговоры по основным принципам, по которым и ранее была достигнута договоренность», - сказал Айвазян.

Министр отметил, что приоритетными вопросами для армянской стороны являются разблокирование, безопасное возвращение армянского населения в свои дома, оказание гуманитарной помощи Арцаху и сохранение армянского религиозного и культурного наследия.