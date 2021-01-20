В работы по уборке снега вовлечены 51 единица специальной техники и около 300 сотрудников

В Ереване всю ночь велись работы по уборке снега. В работы по уборке снега были вовлечены 51 единица специальной техники и около 300 сотрудников. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

“В 12 административных районах 19 часов, велись работы, до рассвета мы продолжали очищать город, чтобы обеспечить движение городского транспорта. Затем мы перешли на вторичные улицы, и на очистку тротуаров”, - отмечает директор общинного учреждения Армен Григорян.

Автомобили с летними шинами создают проблемы для снегоуборочной техники и движения автомобилей. Кроме того, работам препятствуют и машины, припаркованные на улицах.

“Труднопроходимых дорог, как видим, нет, но в любом случае трудности еще есть. Призываем водителей, это также и требование, чтобы они во избежание аварий обязательно ездили на машинах, снабженных зимними шинами”, - отметил инспектор второго офицерского взвода первого офицерского батальона дорожной полиции Наири Габриелян.

Общинное учреждение “Уборка мусора и санитарная очистка Еревана” на данный момент обслуживает 10 административных районов. Работы по очистке снега в административных районах Аван и Нор Норк осуществляет компания-подрядчик.

“Мы еще пополняем специальную технику учреждения, поэтому административные районы Аван и Нор Норк обслуживает победившая в конкурсе компания-подрядчик. Надеюсь, что в этом году мы пополним наш парк и будем очищать все 12 административных районов”, - подчеркнул Армен Григорян.