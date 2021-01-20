Песков заявил, что США не настроены на развитие отношений с Россией

Президент России Владимир Путин был, есть и будет сторонником развития отношений с США, но уже несколько лет его настрой не встречает взаимности за океаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Путин был, есть и будет оставаться сторонником развития в российско-американских отношениях, потому что без нормальных отношений двух держав говорить о стабильном мире невозможно. К сожалению, этот настрой Путина на протяжении последних достаточно многих лет не встречает взаимности за океаном", - сказал Песков журналистам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.