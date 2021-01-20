В ЕС заявили, что разногласия между Евросоюзом и США не исчезнут с приходом Байдена

Разногласия между Евросоюзом и США с приходом Джозефа Байдена на пост главы государства не исчезнут, однако есть шанс на построение новых отношений. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в среду в Европарламенте.

"У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки, - сказал он. - В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту [США]: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мишель назвал приоритетные сферы, в которых ЕС и США должны совместно работать с приходом Байдена. "Это борьба с климатическими изменениями, борьба с распространением коронавируса, цифровая трансформация, безопасность", - отметил он.

При этом глава Евросовета подчеркнул, что "Америка изменилась". "Америка, как видно, изменилась, и мир изменился. И Евросоюзу, возможно, необходимо измениться. ЕС не должен ни у кого просить разрешения принимать собственные решения", - сказал он.