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На территории общин Айгестан и Хнацах Аскерана будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

На территории общин Айгестан и Хнацах Аскерана будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

20 января, в течение дня, на территории общин Айгестан и Хнацах Аскеранского района Арцаха планируется обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Для получения дополнительной информации можете звонить в Центр кризисного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по круглосуточным коротким телефонным номерам 911, 101,112”, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.


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