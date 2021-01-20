На территории общин Айгестан и Хнацах Аскерана будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

20 января, в течение дня, на территории общин Айгестан и Хнацах Аскеранского района Арцаха планируется обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

“Для получения дополнительной информации можете звонить в Центр кризисного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по круглосуточным коротким телефонным номерам 911, 101,112”, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.