В США последние часы перед инаугурацией Байдена проходят в тревожном ожидании

Последние приготовления к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, намеченной на полдень среды (20:00 мск), проходят в столице США. Обстановка в стране тревожная: федеральные службы и власти штатов опасаются возможных вспышек насилия, а также беспорядков с участием политических экстремистов.

Подразделения Национальной гвардии США, как заявили ее представители во вторник, привлечены к обеспечению безопасности не менее чем в 30 американских штатах, более 25 тыс. ее бойцов переброшены в Вашингтон и его пригороды. По сведениям газеты Politico, Пентагон разрешил направить в столицу сотни военных. В их числе медики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Опасения властей, в частности, обусловлены тем, что сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

Принятые в свете произошедшего меры безопасности американские силовые ведомства называют беспрецедентными. Тема инаугурации и возможных беспорядков в последние дни является основной для всех центральных новостных СМИ США.