Газета “Айастани Анрапетутюн”: 100-летие Севрского договора с учениями в Карсе

“Турция намерена с 1 по 12 февраля в Карсе провести совместные с Азербайджаном военные учения. Иными словами, она начинает год 100-летия подписания Севрского договора военными учениями, что, естественно, содержит четкие мессиджи. Для Турции, имеющей почти полумиллионную армию, вовлечение азербайджанских ВС в военные учения может означать две вещи. В первую очередь, символично в контексте последней Арцахский войны. По всей вероятности, это - и мессидж, направленный Армении и России, в связи со столетием Севрского договора. Тем более, что в большой политики активизировались разговоры и обсуждения вокруг Севрского договора. Учения означают, что Турция, по меньшей мере, не исключает возможных развитий по Севрскому договору и поэтому в начале года она вместе с азербайджанской армией организует демонстрацию силы, напоминая исход Арцахской войны”.

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