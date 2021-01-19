В составе “Арарат-Армении” новый защитник из Украины

Двукратный чемпион чемпионата Армении по футболу “Арарат-Армения” пополняет свой состав.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К клубу присоединился 23-летний защитник Егор Клименчук. Егор выступал в белорусских клубах “Минск”, “Нафта”, в украинском “Авангарде”, в “Олимпик Донецке” и в ряде других. До перехода в “Арарат-Армения” он был игроком украинского футбольного клуба “Львов”.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.