Жители Мартакерта, перекрывшие дорогу азербайджанской автоколонне, прекратили акцию: подробности

Жители села Дрмбон Мартакертского района Арцаха 18 января перекрыли дорогу азербайджанской автоколонне, двигающейся в Карвачар в сопровождении российских миротворцев. Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сообщил староста Дрмбона Ашот Акопян.

“Целью акции было требование дорогу, ведущую в Варденис, сделать доступной и для нас. Азербайджанцы на грузовиках перевозят грузы в Карвачар. Между тем, движение по той же довольно короткой дороге в Варденис недоступно для нас. Цель нашей мирной акции - привлечь внимание российских миротворцев к этому вопросу, чтобы обеспечить безопасные условия для того, чтобы этим путем и мы могли добираться до Вардениса”, - сказал староста села Дрмбон, добавив, что на данный момент прекращены их действия по перекрытию дороги, поскольку представитель миротворческих сил, сопровождающих азербайджанскую колонну, пообещал передать нашу петицию командиру российской миротворческой миссии, генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

“Надеемся, что проблема получит положительное решение и не возникнет необходимости снова перекрывать дорогу”, - добавил Акопян.

18 января из видеоматериала, опубликованного одним из армянских пользователей Facebook, стало известно, что жители Дрмбона перекрыли дорогу, идущую через территорию их села в Карвачар. Один из участников мирной акции подчеркнул, что вместо 90-километровой дороги, ведущей в Варденис, для того, чтобы навестить родственников, они вынуждены ездить по 500 км-ой дороге. Поэтому они просят обеспечить безопасное и беспрепятственное движение мирного населения к Варденису. Из того же видеоматериала явствует как российский миротворец ответил сельчанам, что целью их миссии является соблюдение режима прекращения огня и обеспечение работы всех инфраструктур. “Я сделаю все, чтобы эта проблема была решена”, - ответил российский военнослужащий.