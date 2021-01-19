В Национальном собрании продолжается четырехдневное заседание

Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания, начавшегося 18 января. Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты.

В первом чтении депутаты проголосуют за пакет проектов по Антикоррупционному комитету и прилагаемых законов. Пакетом проектов предлагается создание нового следственного органа -Антикоррупционного комитета, основной задачей которого будет организация и осуществление межсудебного уголовного производства по предполагаемым коррупционным преступлениям, отнесенным к его подчинению уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения. На голосование будет вынесен также законодательный пакет о создании Антикоррупционных и Апелляционных антикоррупционных судов.

Депутаты также проголосуют за проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об общественной службе” и представленный в приложении пакет законопроектов, которым внедряется новый институт декларирования расходов. На голосование будет вынесен также и ряд других проектов, затем парламентарии приступят к обсуждению следующих проектов повестки.

Законодатели обсудят проект изменения в Земельном кодексе Армении, проект О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О лицензировании” и ряд других законопроектов.