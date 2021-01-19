Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги. Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

Перевал Варденяц труднопроходим для всех видов транспорта.

На участке автотрассы Ереван-Севан от 16-го до 39 км, на всех дорогах Гегаркуникской области - гололедица.

В районе Арагаца Арагацотнской области, в городе Сисиан Сюникской области и на участке Сараван-Зангер - гололедица. В Котайкской области (кроме города Егвард), на участке серпантин Кярки Араратской области идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс из-за угрозы схода лавин закрыта для всех видов автотранспорта. На российской стороне скопилось 450 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.