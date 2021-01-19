 В Армении самый низкий в ЕАЭС спад промышленного производства

Объем промышленного производства в Армении в текущих ценах и по среднему курсу армянского драма к доллару США, рассчитанному Центральным банком Армении, в январе - ноябре 2020 года составил 3 млрд 766,1 млн долларов США, что по сравнению с тем же периодом прошлого года, в постоянных ценах, ниже на 0,2%. Об этом «Арменпресс» сообщает со ссылкой на сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ЕЭК, общий индекс промышленного производства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые одиннадцать месяцев прошлого года составил 928 млрд 958,2 млн долларов и снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом в январе - ноябре 2020 года объем промышленной продукции Беларуси составил (в текущих ценах и по средневзвешенному курсу национальной валюты по отношению к доллару США) 42 млрд 901,8 млн долларов США (в постоянных ценах) и по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 0,7%.

В случае с Казахстаном, Киргизией и Россией индекс промышленного производства рассчитывался по текущим ценам и по среднему курсу национальных валют по отношению к доллару США, рассчитанному Центральными (национальными) банками. Так, в Казахстане этот показатель за первые одиннадцать месяцев 2020 года составил 57 млрд 941,8 млн долларов США и по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 0,8%, в Киргизии эти показатели составили 3 млрд 775,0 млн долларов США и 5,5%-е снижение, в России - соответственно 820 млрд 573,5 млн долларов и 3,0% -е снижение.