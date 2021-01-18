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Азиатские индексы снизились - 18-01-21

Азиатские индексы снизились - 18-01-21

ТОКИО, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.97% и составил 28242.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.60% и составил 1845.49 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.84% и составил 3596.22 пункта, а HANG SENG вырос на 1.01% и составил 28862.77 пункта.


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